التعليم العالي تمدد فترة تقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم / موسع

2020/09/19 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الاولية الى غاية 2020/11/26.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان صحفي :" ان وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018".واضاف :" ان تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26 "، لافتا الى :" ان مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020 "./انتهى3

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