خرازي : ايران سترد بحزم على اي اعتداء من جانب امريكا

2020/09/19 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قال رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي : ان ايران ، وفي ضوء المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها، من حقها ان ترد بشكل سريع وحازم على اي اجراء عدائي يصدر عن امريكا بذريعة استئناف القرارات الملغية وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.و اشار خرازي في تصريح اليوم السبت بحسب الاعلام الايراني الرسمي, الى ما تعتزمه اميركا حول اعادة الحظر الدولي بما في ذلك حظر السلاح ضد ايران؛ مؤكدا :" ان حلفاء امريكا المقربين انفسهم وصفوا هذا الادعاء الواهي بانه غير مشروع ".وتابع : ان امريكا بانسحابها من الاتفاق النووي فقدت حقها في اللجوء الى "الية الزناد" المدرجة ضمن الاتفاق النووي او القرار/ 2231/.واضاف المسؤول الايراني:" ان واشنطن لا تولي في سياساتها الاحادية اي اهمية الى المنظمات الدولية انما تحاول فرض هذه السياسات غير المنطقية على الاخرين، فهي لا تحتاج لتنفيذ رغبتها اللاقانونية المتمثلة بتمديد حظر السلاح ضد ايران، الى الاستناد على قرارات مجلس الامن الدولي، كما تقوم حاليا من خلال تهديد الاخرين بفرض "العقوبات الثانية" للحؤول دون التعامل التسليحي مع ايران".وردا على سؤال بشان طبيعة الرد الايراني على ممارسات اميركا قال خرازي : ان هؤلاء يعلمون بان ايران لن تتراجع عن حقها في الرد اطلاقا، كما برهنت على هذه الحقيقة مرارا ".وفي سياق آخر أكد أن ايران لاتعير أي أهمية للانتخابات الرئاسية في اميركا ، الا ان عهد ترامب تميز بالكشف عن حقيقة مخططاتها للعالم أكثر من أي وقت مضى"./انتهى2

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