خبير اقتصادي : لايمكن تنفيذ ورقة الاصلاح الاقتصادي دون دعم خارجي

2020/09/19 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا الخبير الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى الاستفادة من الدعم الدولي لتنفيذ ورقة الاصلاح الاقتصادية.وقال الجواهري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الزيارات المتعددة للمسؤولين ، على اعلى مستوى اقليميا ودوليا ، دليل واضح على الرغبة الخارجية لدعم العراق ، خاصة بالجانب الاقتصادي ".واضاف :" ان الرغبة الفرنسية ، مثلا ، واضحة وبقوة لدخول السوق العراقية اقتصاديا واستثماريا ، وهذا الامر يعطي قوة دفع مهمة للعراق لتنشيط وضعه المالي و الاقتصادي ولتنفيذ جزء مهم من ورقة الاصلاح الاقتصادية".وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من هذا الدعم واعطاء صورة ايجابية بجدية الحكومة بتنفيذ ماوعدت به بلا تأخير "، مبينا انه :" لايمكن تنفيذ الاصلاح الاقتصادي دون دعم خارجي "./انتهى3

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