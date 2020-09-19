رسميا : ريال مدريد يعلن إعارة غاريث بيل و بيع ريغيلون لتوتنهام

2020/09/19 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن توتنهام، اليوم السبت، ضم ثنائي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل (على سبيل الإعارة)، وسيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر، بعقد نهائي لمدة 5 سنوات.ويعود بيل، إلى ناديه اللندني، بعقد إعارة لموسم واحد.وذكرت تقارير، أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) في مجموع أجر، وقيمة ضم مهاجم ويلز، البالغ عمره […]

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