2020/09/19 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..
أعلن توتنهام، اليوم السبت، ضم ثنائي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل (على سبيل الإعارة)، وسيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر، بعقد نهائي لمدة 5 سنوات.
ويعود بيل، إلى ناديه اللندني، بعقد إعارة لموسم واحد.
وذكرت تقارير، أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) في مجموع أجر، وقيمة ضم مهاجم ويلز، البالغ عمره […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا : ريال مدريد يعلن إعارة غاريث بيل و بيع ريغيلون لتوتنهام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن توتنهام، اليوم السبت، ضم ثنائي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل (على سبيل الإعارة)، وسيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر، بعقد نهائي لمدة 5 سنوات.
ويعود بيل، إلى ناديه اللندني، بعقد إعارة لموسم واحد.
وذكرت تقارير، أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) في مجموع أجر، وقيمة ضم مهاجم ويلز، البالغ عمره […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا : ريال مدريد يعلن إعارة غاريث بيل و بيع ريغيلون لتوتنهام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا : ريال مدريد يعلن إعارة غاريث بيل و بيع ريغيلون لتوتنهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).