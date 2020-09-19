البرلمان يعتزم استجواب وزيري المالية والنقل

2020/09/19 | 21:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية علي عبد الامير علاويعراقي نيوز/كشف النائب المستقل عباس يابر العطافي، اليوم السبت، عن توجه نيابي لاستجواب وزيري النقل والمالية في حكومة الكاظمي.وقال العطافي؛ ان "البرلمان يعتزم استجواب وزيري المالية علي علاوي والنقل حسين نصار الشبلي على خلفية سوء الادارة والتخطيط"، لافتا الى ان "وزير المالية لم يقدم للبرلمان سوى تنظير إصلاحي لا أساس له من الصحة". وأضاف العطافي؛ أن "مجلس النواب أعطى جرس إنذار لحكومة الكاظمي مسبقا إلا أنها لم تسير وفق المنهاج الحكومي الإصلاحي بل ذهبت إلى مواضيع ثانوية".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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