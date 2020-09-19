2020/09/19 | 21:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، إن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، مصممة على تنفيذ أهم بنود برنامجها الذي أعلنت عنه يوم تسلم مهامها قبل أشهر، والمتمثل بجمع السلاح المنفلت في البلاد، وجعله في يد الدولة فقط.



وقال حسين في تصريحات صحفية تابعها "ناس"، (19 أيلول 2020)، إن حصر السلاح هو أهم العوامل التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق".

وتابع، أن "خطر تنظيم داعش الإرهابي مازال قائماً في البلاد"، محذراً من أن "عناصر التنظيم يعملون هذه الأيام على إعادة جمع شتاتهم وقواهم".

وأوضح أن "الخطر الكبير يكمن في حالة فقدت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على حوالي 70 ألف داعشي على الأراضي التي تتحكم بها في سوريا".

كما طالب حسين "بعمل عسكري واستخباراتي دولي يوقف نشاط التنظيم، ويجفف تمويل فكره وإرهابه"، مؤكداً أن "كارثة العراق بدأت مع دخول داعش عام 2014 حين احتل التنظيم ثلث البلاد، ومازالت تداعيات الكارثة مستمرة حتى اليوم".

واشار إلى أن "العراق يعاني من مشكلة المقاتلين الدواعش ذوي الأصول الأوروبية وتفاصيل محاكمتهم في العراق حسب القانون والقضاء العراقي"، كاشفاً "عن ضغوط أوروبية لتخفيف العقوبات ضدهم".

وتابع، أن "جزءاً من التدخلات الخارجية في العراق تعود لتدهور الأوضاع الأمنية هناك"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية مازالت تحتفظ بعدد قوامه 3500 جندي مع قوات التحالف الدولي".

وعن زيارة الكاظمي المزمعة إلى أوروبا، توقع حسين أن "يكون لهذه الزيارة نتائج ملموسة وسريعة على استقرار العراق"، مشدداً على أن "الرسالة العراقية لدول أوروبا واضحة، وتكمن بتطوير العلاقات في مجالات الأمن، والجيش، والاقتصاد".

كما أكد أن "الجولة بصدد تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن، والجيش، والبناء وحقوق الإنسان"، وذلك في تصريحات لقناة العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد حسين: نعاني من ’الدواعش’ الأوروبيين.. هذا هو الخطر الأكبر!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد حسين: نعاني من ’الدواعش’ الأوروبيين.. هذا هو الخطر الأكبر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).