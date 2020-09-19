"إعارة لموسم واحد".. بيل يعود إلى توتنهام

2020/09/19 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل غاريث بايل عودته إلى نادي توتنهام هوتسبر الإنكليزي في صفقة إعارة لمدة موسم من ريال مدريد الاسباني، حسبما أعلن السبيرز السبت.

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