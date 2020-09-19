التعليم تعلن شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان الدور الأول بالدور الثاني

2020/09/19 | 21:03 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر بأداء امتحانات الدور الثاني.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" هيأة الرأي في الوزارة راعت الظروف والتداعيات الصحية والاقتصادية الراهنة وقررت السماح للطلبة المستمرين بالدراسة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر الاشتراك في امتحانات الدور الثاني".

وأضاف أن" الوزارة خولت الجامعات صلاحية معالجة الحالات الطارئة في أثناء الامتحانات بسبب مشاكل تقنية أو فنية حالت دون تسليم الطلبة إجاباتهم بطريقة سليمة".

وفاء الفتلاوي

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