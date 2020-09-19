العراق يسمي سفيراً جديداً لدى هنغاريا

2020/09/19 | 21:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قدّم السفير علي هـادي البياتي أوراق اعتماده سفيراً مُفوّضاً فوق العادة لجمهوريّة العراق إلى رئيس جمهورية هنغاريا يانوش آدر.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى عقب المراسم بحث أهمّية الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، وتفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يُحقّق مصالح كلا البلدين".وفاء الفتلاوي

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