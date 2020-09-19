الكاظمي يعلن اقامة نصبا تذكارية لاحداث تشرين في محافظتين ويختار أسمين (فيديو)

2020/09/19 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، اقامة نصب تأريخية في ساحة التحرير ببغداد والناصرية، لتخليد أحداث تشرين ولتكون محط فخر واعتزاز للأجيال المقبلة.

وقال الكاظمي في كلمة له تلقاها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (19 أيلول 2020)، إن "نصب تشرين في ساحة التحرير ببغداد ونصب الشهداء في الناصرية هما استحقاق العراق والدماء التي سالت وهي تردد (نريد وطن)"، لافتا إلى أن "التاريخ ليس صدفة، التاريخ ذاكرة، يجب أن نحرص على تدوين أحداثنا التأريخية ونحرص على تخليدها لتتحول إلى دروس وفعل إنتاج وعمل وتأسيس لمرحلة جديدة".

وأضاف، أن "المحنة، الألم، التضحيات، يجب أن تتحول محط فخر واعتزاز للأجيال القادمة"، مبينا أن "واجبنا أن نحول المحنة التي مر ويمر به العراق عامل قوة وبناء وإبداع وتقدم وأمل، صوت شعبنا، دماء شبابنا التزام أخلاقي في أعناقنا".

وتابع الكاظمي، "نحن أوفياء إلى شعبنا، وإرادة العراقيين لن تكسر، عاش تشرين، عاش العراق".

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