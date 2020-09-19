هجوم على ملاكات الموارد المائية في سامراء

2020/09/19 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الموارد المائية العراقية، بيانا أكدت خلاله تعرض ملاكاتها لهجوم إرهابي في سامراء واصابة اثنين من القوات الامنية....

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