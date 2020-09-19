2020/09/19 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

قال النائب الكردي المستقل في مجلس النواب العراقي، سركوت شمس الدين، السبت، 19 أيلول، 2020، إن مطار أربيل اصحب بؤرة للفساد بسبب امرأة من عائلة البارزاني، مخولة بالتوقيع باسمهم في عقود الشركات الامنية‎.‎

وذكر شمس الدين في تغريدة عبر منصته بـ"توتير"، أن "لارا البرزاني هي من الاسماء التي وكلت من عائلة البرزاني ومخولة بالتوقيع باسمهم في عقود الشركات الامنية‎".

واضاف أن "عائلة البرزاني استخدموا نفوذهم في مطار اربيل لمنع اي شركة او شخص ليحصل على فرصة عمل مع الشركات الاجنبية سوى ‏خمس شركات مرخصة من قبل الاسايش "، مبينا أن "مطار اربيل اصبح بؤرة لفساد منظم".

واتهم شمس الدين، الاثنين (07 ايلول 2020)، حكومة إقليم كردستان، بمنح آلاف المواطنين من أكراد سوريا الجنسية العراقية.وقال شمس الدين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزبين الكرديين منحوا الآلاف من أكراد سوريا الجنسية العراقية في مناطق نفوذهم دون موافقات رسمية من الحكومة الاتحادية التي هي الجهة المسؤولة بمنح الجنسية للأشخاص الذين يستحقونها وفقا للقانون العراقي".وأضاف أنه "بطرق غير شرعية هنالك الآلاف ولانمتلك إحصائية عنهم والكثير منهم تم تعيينهم في المؤسسات الرسمية ويستلمون رواتب، مقابل استغلال أصواتهم في الانتخابات، وهذا كله دون علم وموافقة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب كردي: مطار أربيل اصبح بؤرة للفساد بسبب امرأة من عائلة بارزاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب كردي: مطار أربيل اصبح بؤرة للفساد بسبب امرأة من عائلة بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).