2020/09/19 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، 19 أيلول، 2020، شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر بأداء امتحانات الدور الثاني.

وقال المتحدث الرسمي، حيدر العبودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة الرأي في الوزارة راعت الظروف والتداعيات الصحية والاقتصادية الراهنة وقررت السماح للطلبة المستمرين بالدراسة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر الاشتراك في امتحانات الدور الثاني".

واضاف البيان أن "الوزارة خولت الجامعات صلاحية معالجة الحالات الطارئة في أثناء الامتحانات بسبب مشاكل تقنية أو فنية حالت دون تسليم الطلبة إجاباتهم بطريقة سليمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التعليم العالي تعلن شمول غير الممتحنين في الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التعليم العالي تعلن شمول غير الممتحنين في الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).