الحشد يعلن استئناف دوراته العسكرية بعد التعليق الذي حدث جراء كورونا

2020/09/19 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن الحشد الشعبي اليوم السبت عن استئناف دوراته العسكرية .وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان مدرسة التدريب العسكري لمديرية مقاتلة الدروع بالحشد الشعبي استأنفت ، السبت، دوراتها بعد التعليق الذي حدث جراء فايروس كورونا".واضاف:" ان المدرسة اجرت اولى دوراتها الجديدة لمقاتلي الكتيبة الاولى التي تعد احدى تشكيلات مديرية مقاتلة الدروع القتالية".واشار الى , اتخاذ كافة الاجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات مع توفير منظومات التعقيم الموقعية لضمان صحة المتدربين"./انتهى2

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