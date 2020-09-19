التعليم العالي : شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان الدور الأول بامتحانات الدور الثاني

2020/09/19 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من اداء امتحانات الدور الاول في الفصلين الاول والثاني او احدهما ، بمادة دراسية او اكثر ، باداء امتحانات الدور الثاني./ انتهى3

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