2020/09/19 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان عن الموقف الوبائي لاصابات كورونا في الاقليم والتي بلغت 612 اصابة.وسجلت محافظة دهوك / حسب بيان للوزارة / اعلى عدد من الاصابات بـ 418 و 72في اربيل ، 94 في السليمانية، 28 في كرميان، ليبلغ مجموع الاصابات 40558حالة إصابة.وسجلت : 543 حالة شفاء جديدة ، 220 في اربيل ، 15 في السليمانية، 29 كرميان، 250 في دهوك، و20 في حلبجة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 25797 حالة شفاء.أما الوفيات فبلغت 23 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس المستجد ، ليرتفع اجمالي الوفيات في الإقليم إلى 1495 حالة وفاة ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك الاعلى باصابات كورونا في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك الاعلى باصابات كورونا في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).