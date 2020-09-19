التعليم تمنح الطلبة غير الممتحنين للدور الاول فرصة اداء الدور الثاني

2020/09/19 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، شمول الطلبة ممن لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر بأداء امتحانات الدور الثاني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن” هيأة الرأي في الوزارة راعت الظروف والتداعيات الصحية والاقتصادية الراهنة وقررت السماح للطلبة المستمرين بالدراسة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر الاشتراك في امتحانات الدور الثاني”.

وأضاف، أن “الوزارة خولت الجامعات صلاحية معالجة الحالات الطارئة في أثناء الامتحانات بسبب مشاكل تقنية أو فنية حالت دون تسليم الطلبة إجاباتهم بطريقة سليمة”.

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