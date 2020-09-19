أي بناء للرأسمال البشري في الدول العربية – المغرب نموذج - ؟ - المهدي بوتمزين

2020/09/19 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين يُعد الرأسمال البشري كمكون أولي و جهوري من ضمن المكونات الأخرى المشكلة للرأسمال اللامادي, الذي يحاول تجاوز النظرة التحليلية القصيرة التي تربط مفهوم الثروة و الاقتصاد بلزوم امتلاك السيولة المالية و الألات الصناعية, و تهمش بالمقابل الدور المفترض للفرد في تحقيق النتيجة المرجوة من العمل و استراتجيات التنمية المحلية و العالمية .



إن الغاية و البابة من الحساب العلمي هو توفير التقنية التي تسهل عمل الانسان ......





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