الامن النيابية: الدعم الخارجي لداعش لم ينتهي و90% من هجماته تتم عبر محوريين

2020/09/19 | 21:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي، السبت، ان الدعم الخارجي لتنظيم داعش الارهابي لم يتوقف.

وقال تقي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الدعم الخارجي لتنظيم داعش الارهابي لم يتوقف لافتا الى ان العمل المهني وتفعيل البعد الاستخباري ورصد الاهداف وتوجيه ضربات نوعية لها ستقضي على خلايا التنظيم مهما كان مستوى الدعم المتوفر لها”.

واضاف ان “90% من هجمات داعش الاجرامية تتم من خلال العبوات والقنص وهذا دليل على انه يخشى المواجهة المباشر وهو يعاني من ضعف كبير لافتا الى ان تعزيز الاطر الاستخبارية والعمليات النوعية كافية للقضاء على ما تبقى من فلوله في كل مناطق دون استثناء”.

وشهدت بعض مناطق البلاد نشاط لبعض فلول داعش الارهابي من خلال استهداف نقاط مرابطة امنية ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوفها.



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