أحلام تروج لحفلها في السعودية

2020/09/19 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها الغنائي، المقرر أن تحييه في جدة، يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر الحالي، بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90.ونشرت أحلام صورة لها من حفل سابق، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وعلقت: “انتظروني يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 من مسرح الجوهرة، أحبكم يا أهلي أهل السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي”.وفي الفترة […]

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