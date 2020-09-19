التعليم تمدد السقف الزمني لعودة الطلبة المرقنة قيودهم

2020/09/19 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية الى غاية 2020/11/26.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي إن وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018.وأضاف […]

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