بيان لقائد عمليات البصرة حول نتائج عملية ’’الوعد الصادق’’ وأمن المنافذ وزيارة الاربعين

2020/09/19 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، السبت، نتائج عملية ’’الوعد الصادق’’، فيما تحدث عن أمن المنافذ وزيارة الاربعين.

وقال مدنف في بيان، إن "جميع المطلوبين الذي تم اعتقالهم في عمليات الوعد الصادق تم إحالتهم إلى القضاء، ووجهنا القيام بعمليات استباقية وجمع المعلومات وتحديد الأهداف ولنا عودة بالوعد الصادق بعد زيارة الاربعين"، مبينا أن "الوضع الامني في منفذ الشلامجة الحدودي جيد والحركة التجارية طبيعية".

وتابع أن "القوات الأمنية تؤمن طريق الزائرين ضمن قاطع المسؤولية نهاية الحدود الفاصلة مع المحافظات المجاورة، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة والقت القبض على عصابات الخطف والتسليب والسطو المسلح ومتعاطي المخدرات خلال الصفحات ٦ من عمليات الوعد الصادق".

وأشار قائد عمليات البصرة، الى أن "القوات الامنية تعمل على تجفيف منابع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".

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