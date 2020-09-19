محلل سياسي : انسحاب القوات الاجنبية سينعكس ايجابيا على الاوضاع في العراق

2020/09/19 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد المحلل السياسي عباس الياسري ان انسحاب القوات الاجنبية من العراق ، سينعكس ايجابيا على الاوضاع الداخلية .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان رغبة الحكومة العراقية بتخفيض هذه القوات والوضع الامني والعسكري الجيد بعد انتهاء المعركة الرئيسة ضد داعش وتحقيق النصر الكبير ومواصلة القوات العراقيةبمطاردة فلول هذه العصابات الارهابية بنجاح كبير مع تحقيق نتائج جيدة ، اسباب مهمة للانسحاب المستمر ".واضاف :" ان السبب الاخر هو رغبة هذه الدول بتخفيض عديد قواتها بعد ما ذكرنا من نتائج ، اضافة لاسباب داخلية تخص حكومات هذه الدول .



والعامل الاخير هو ان احتياج العراق الان يتحدد بالتسليح والتدريب والتجهيز والدعم اللوجستي وهذا لا يحتاج الى هذا العدد من القوات".وبين الياسري :" ان هذا التخفيض سينعكس على الاوضاع في البلاد بشكل ايجابي لانه يمثل رغبة كيانات سياسية كبيرة ، لذلك فالتخفيض يخفف التوتر الامني الذي شهدناه في الفترة الاخيرة من استهداف لسفارات ومواقع تواجد هذه القوات"./انتهى3

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