خسارة كبيرة للمان يونايتد امام ضيفه كريستال بالاس

2020/09/19 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تمكن نادي كريستال بالاس من الحاق هزيمة كبيرة بمستضيفه / مان يونايتد / بثلاثية لهدف ، ضمن الجولة الثانية من الدوري الانكليزي .سجل اهداف النادي الضيف كل من اندروس في الدقيقة 7 ، وزاها في الدقيقة 74 من ضربة جزاء والثالث في الدقيقة85.بينما سجل هدف اصحاب الارض دوني فان دي بيك في الدقيقة80./انتهى3

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