استشهاد امرأة في انفجار عبوة ناسفة شمال المقدادية في ديالى

2020/09/19 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / استشهدت امرأة في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عبوة ناسفة انفجرت على جانب طريق زراعي قرب منطقة الجزيرة ، ضمن حوض سنسل شمال المقدادية ، شمال شرق بعقوبة".واضاف :" ان الانفجار اسفر عن استشهاد امرأة صادف مرورها في المكان "./ انتهى

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