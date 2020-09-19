التايم تحدد سببين أساسيين “يمنعان” السعودية من التطبيع مع إسرائيل

2020/09/19 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..في أحد أشهر خطاباته، قال ملك السعودية السابق، فيصل بن عبد العزيز، “حتى لو قبل جميع العرب بوجود إسرائيل وتقسيم فلسطين، لن ننضمّ إليهم أبداً”.وكان الملك فيصل قد استخدم نفط المملكة كسلاح في 1973، فأوقف التصدير، في محاولة منه لمعاقبة الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول التي دعمت إسرائيل في حرب 1973.وفي […]

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