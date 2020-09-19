إيران تواجه موجة ثالثة من كورونا.. وتحذيرات من ارتفاع الوفيات

2020/09/19 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دخلت إيران موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث تشهد تصاعدا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي.وحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، المواطنين على مزيد من التقيد بالإرشادات الصحية، محذرًا من تزامن انتشار مرض الأنفلونزا مع فيروس كورونا، خلال فصل الخريف الجاري، وفقا لما نشره موقع “روسيا اليوم”.وقال روحاني، في اجتماع اللجنة الوطنية […]

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