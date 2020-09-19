رسالة إلى الأنام - عباس علي العلي

2020/09/19 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أكتب على وجه الضوء رسالةبخط سورياليأو ربما أكتب بخط أجدادي الذين مضوامن ألف وألف وألف عامالمهم أن أكتب برمزية غرائبيةفقد علمت أن الناس لم تعد تقرأ الفصيحولا تدرك أن الحرف روحتخرج من روحييسافر في زمن التيه وحيدايبحث عن عش في عقول عامرةحروفي مثلي أناوحيدة تشكوا الظمأ وهي غارقة في الفراتتظن أن صيامها عن الماءحدادا على زمن رحلوزمن ضائعوزمن لا ......





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