2020/09/19 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_البشيتي الكون، في مُخْتَصَر تكوينه وبُنْيَتِه، هو "المادة (بمعناها الفيزيائي الضَّيِّق)"، و"المكان (والفضاء)"، و"الزمان"، و"القوى"، و"الحركة (في المكان)"؛ وهو، أيضاً، الصِّلة المتبادلة بين هذه المُكوِّنات جميعاً.ديمقريطس Democritus هو أوَّل من رسَمَ "لوحة" للكون؛ فهو تَصَوَّر العالَم، في بُنْيَتِه الأوَّلية، على أنَّه اجتماع ثلاثة أشياء: "الذَّرَّات" و"الفراغ"، و"الحركة (أيْ حركة الذَّرَّات في الفراغ) ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف أسَّس ديمقريطس للفيزياء الحديثة؟ - جواد البشيتي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف أسَّس ديمقريطس للفيزياء الحديثة؟ - جواد البشيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).