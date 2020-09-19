الحشد الشعبي: حسمنا مصير 95% من “القائمة السوداء” في ديالى

2020/09/19 | 21:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد الحشد الشعبي، السبت، بان 95% من اسماء القائمة السوداء حسم مصيرها في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 95% من اسماء قادة تنظيم داعش الارهابي في ديالى ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء انتهت وحسم مصيرها بالقتل او الاعتقال من خلال الضربات النوعية للحشد الشعبي”.

واضاف ، ان “ما تبقى من قدرات داعش هم فلول متناثرة تحتبى في مناطق نائية وتلال مؤكدا بان ضربات الحشد كانت موجعة جدا في الاشهر الاخير بسبب تطور قدرات الاستخبارات ورصد اهداف مهمة جدا خاصة المضافات الكبيرة”.

وتابع، ان “ الحشد الشعبي قوة فعالة في المشهد الامني بديالى وعملياته اسهمت في احباط الكثير من الاجندة الخبيثة لداعش الارهابي في استهداف امن المواطنيين خاصة في المناطق المحررة”.

وتنتشر في ديالى الكثير من الوية الحشد اشعبي التي تقوم بواجبات امنية كبيرة في محاربة التطرف.



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