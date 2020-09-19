محافظ ميسان المباشرة بنصب شبكة كهرباء ومغذيات 11kf  لحي الف دار في العمارة

2020/09/19 | 22:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أعلن محافظ ميسان علي دواي السبت عن بدء مشروع نصب شبكة كهرباء ضغط واطئ ومغذيات 11k f وقال دواي اثناء جولته بحي الف دار شمال العمارة جولته وتفقده للمشروع برفقة المعاون الفني للمحافظ ومدير بلدية العمارة المباشرة فعليا بهذا المشروع المهم متعهدا بتنفيذه بوقت قياسي .وأشار الى ان محافظة ميسان عملت […]

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