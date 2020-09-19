الكاظمي يوجه بمنع سفر الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية

2020/09/19 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإصدار قرار منع سفر في حق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية”.

واضاف المكتب، ان “القرار جاء على خلفية منحه أجازة وهمية للعلاج خارج العراق”.

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