الكاظمي يبحث مع بلاسخارت ملفي الانتخابات وإعادة النازحين

2020/09/19 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اهم ملفين على الساحة العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن الاخير استقبل بلاسخارت، في لقاء جرى خلاله بحث التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، والمقرر إجراؤها في حزيران من العام المقبل، والدور الاممي في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا دور بعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق بملف النازحين، وبحث الجهود الحكومية التي تنصب في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

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