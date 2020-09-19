الكفة اليوم تميل لصالح عدد المتعافين بالمقارنة مع الإصابات بكرونا التي تسجل انخفاضا نسبيا

2020/09/19 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت أحدث حصيلة لضحايا كورونا في البلاد، انخفاضا في عدد المصابين مقابل ارتفاع طفيف بعدد الوفيات.

وكشفت الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة للساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تسجيل ثلاثة آلاف وتسعمئة وسبع إصابات، وهو ما يمثل انخفاضا نسبيا بالمقارنة مع الأيام الماضية، ومقارنة أيضا بعدد حالات الشفاء التي وصلت الى أربعة آلاف ومئتين وأربع وثلاثين حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات الى ثلاث وثمانين حالة.

الحصيلة الأخيرة رفعت مجمل عدد المصابين بالفيروس في العراق الى ثلاثمئة وخمسة عشر الفا وخمسمئة وسبع وتسعين إصابة، في وقت ارتفع فيه عدد المتوفين نتيجة الإصابة بالمرض الى ثمانية آلاف واربعمئة وإحدى وتسعين حالة.

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