الشابندر: يجب ضرب جميع الفاسدين حتى الذين تحميهم كتل سياسية وزعماء

2020/09/19 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا السياسي العراقي عزت الشابندر الى إتخاذ خطوات أكثر صرامة في مواجهة الفساد والمفسدين.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر، انه لا يطالب بضرب ما أسماها رؤوس الفساد بشكل مباشر، لأنه يعرف ما هي تداعيات ذلك الآن على حد تعبيره، مؤكدا انه سيصفق لمن يضرب اعناقهم أي أدواتهم، فيما شدد الشابندر في تغريدته على ضرورة محاسبة جميع الفاسدين، وعدم الاقتصار على الفئات التي لا تملك زعيما يحميها، أو كتلة سياسية تقف وراءها.

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