"تحديث أكتوبر 2020" لنظام ويندوز 10 أصبح جاهزاً للتنزيل

2020/09/19 | 22:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية يوم الجمعة: إنها انتهت من تحديث النصف الثاني من عام 2020 – المُسمَّى رمزيًا 20H2 – لنظام التشغيل ويندوز 10 ، وقد أصدرته الآن للمشتركين في برنامجها التجريبي بوصفه تحديث (ويندوز 10 أكتوبر 2020) Window 10 October 2020.





وكتب (براندون لوبلانك) – كبير مديري البرامج في مايكروسوفت ضمن فريق برنامج (ويندوز إنسايدرز) Windows Insider التجريبي – في منشور على مدونة الشركة: “نعتقد أن Build 19042.508 هو البناء النهائي وما زلنا نخطط لمواصلة تحسين التجربة العامة لتحديث أكتوبر 2020 على أجهزة الحاسوب الخاصة بالعملاء كجزء من إيقاع الخدمة العادي”.

ويجري الآن إصدار تحديث (أكتوبر 2020) رسميًا عن طريق Windows Insiders Release Preview Channel، وهي القناة الأكثر تحفظًا من بين جميع قنوات مايكروسوفت التجريبية.



ويتطلب تنزيل التعليمات البرمجية التجريبية من مايكروسوفت كجزء من برنامج Insider التسجيل في برنامج Microsoft Insider.

ولفعل ذلك، يمكن للمستخدم الانتقال إلى قائمة إعدادات ويندوز 10، ثم إلى (التحديث والأمان) Update & Security، ثم إلى Windows Insider Program واتباع التعليمات.



وسيؤدي ذلك إلى تحميل الإصدار المُرشح من مايكروسوفت لتحديث (ويندوز 10 أكتوبر 2020) على الجهاز، وذلك بعد إعادة التشغيل وبعض التنزيلات الإضافية.

وتتوافق عملية مايكروسوفت الخاصة بطرح تحديث (ويندوز 10 أكتوبر 2020) مع الطريقة التي جرت عليها العادة.



فحتى إن سجَّل المستخدم في قناة Release Preview، أو جزء منها، فسيتعين عليه يدويًا “السؤال” أو “البحث” عن تحديث (أكتوبر 2020) سواء عن طريق النقر على رابط في قائمة الإعدادات، أو على زر آخر مناسب.

وقالت مايكروسوفت أيضًا: إنها بدأت أيضًا بطرح تحديث (أكتوبر 2020) تلقائيًا للمشتركين التجريبيين الموجودين في القناة التجريبية Beta Channel.



وكتب لوبلانك: “بالنسبة إلى المشتركين التجريبيين الذين لم يختاروا سابقًا تثبيت تحديث (أكتوبر 2020) أوليًّا – فإنه سيُعرض لهم تلقائيًا عبر (تحديث ويندوز) Windows Update”.

يُذكر أن الجديد في تحديث (ويندوز 10 أكتوبر 2020) هو متصفح (إيدج) Edge الجديد، وواجهة المستخدم المُحدَّثة لقائمة ابدأ، بالإضافة إلى بعض الميزات والتحسينات الأخرى على نظام التشغيل ويندوز 10.

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