دورتموند يهزم مونشنغلادباخ في افتتاح مشواره بالدوري الألماني

2020/09/19 | 22:05 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أحرز إيرلينغ هالاند هدفين وأضاف الشاب جيوفاني رينا هدفا آخر ليفوز بروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم السبت.





وهز هالاند الشباك من ركلة جزاء حصل عليها رينا وأضاف هدفا آخر بعد هجمة مرتدة مذهلة وصناعة من سانشو إذ استغل دورتموند أسلحته الهجومية الشابة.

وكان رينا افتتح التسجيل بعد تعاون رائع مع جود بليغنهام (17 عاما) في الدقيقة 35.

وأصبح رينا بهدفه الأول في الدوري ثاني أصغر لاعب أمريكي يهز الشباك في الدوري الألماني بعد كريستيان بوليسيك.

وردت العارضة ضربة رأس من سانشو إذ لعب دورتموند أمام 9300 متفرج من جماهيره في ملعبه البالغ سعته 80 ألفا.

واستهل بايرن ميونخ حامل اللقب مشواره في الدوري بفوز ساحق 8-صفر على ضيفه شالكه أمس الجمعة.

Mohameed

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