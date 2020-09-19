انشاء مركز للعزل الصحي في قضاء الفجر

2020/09/19 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن المباشرة بانشاء مركز عزل صحي في قضاء الفجر شمالي المحافظة .وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار سعدي الماجد ان ” المشروع خاص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا من سكنة قضاء الفجر ، وان قسم المشاريع في الدائرة باشر بالتنفيذ “.واشار الى ” بدء العمل كذلك […]

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