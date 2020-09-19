وزير الصحة يكشف عن ضوابط للمواكب الحسينية لحين السيطرة على كورونا

2020/09/19 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن ضوابط وتعليمات المواكب الحسينية، فيما أشارت إلى وجود اتفاق على غلق الحدود وعدم السماح بدخول الزائرين في الوقت الحاضر لحين السيطرة على فيروس كورونا.





وقال وزير الصحة حسن التميمي، لوسائل اعلام حكومية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (19 ايلول 2020)، : إن "هناك زيادة في عدد الإصابات نتيجة لعدم التزام المواطن بتعليمات وزارة الصحة من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات والاستمرار بالتجمعات".





وأشار إلى أن "الفيروس مازال مستمرا وبدأ يعصف بدول عظمى ونرى إنجلترا بدأت بتطبيق حظر التجوال وفي فرنسا تطبيق إجراءات صارمة".





ولفت إلى أن "الوزارة وضعت ضوابط وتعليمات إلى المواكب الحسينية، ووجهنا دوائر الصحة والمفارز الطبية بالاستمرار بعمليات التوعية وعمليات التعفير وتوزيع الكمامات، وطالبنا المواكب الحسينية بالتعاون، مع المفارز الطبية لإجراء المسحات الطبية وفحص “PCR” وكذلك وإجراء المسح الوبائي الفعال".





وتابع التميمي، أنه "يجب عدم السماح لأي شخص مصاب بكورونا، بالتواجد في المواكب أو العمل بها، والتأكد من وجود الفحوصات التي تثبت سلامته".

وأعرب التميمي عن "أمله بالتزام المواطن بتعليمات الوزارة المستندة أيضا إلى تعليمات المرجعية الرشيدة وأخذ الرأي من أهل الاختصاص"، منوها عن "وجود تواصل ما بين الوزارة وكل دول العالم التي لديها زائرون وعشاق للإمام الحسين (عليه السلام)".

وأكد الاتفاق على غلق حدود البلاد وعدم السماح بدخول الزائرين في الوقت الحاضر لحين السيطرة على الفيروس ".

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