أمريكا تحظر تحميل تطبيقي «تيك توك» و«وي شات»

2020/09/19 | 22:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقالت وزارة التجارة الأمريكية، إنه سيتم حظر الأشخاص في الولايات المتحدة من تحميل التطبيقين الصينيين "تيك توك" و"وي شات" ابتداء من 20 ايلول الجاري.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "اعتبار من 20 سبتمبر (ايلول) الجاري تحظر الأنشطة التالية: تقديم أو توزيع أو تحديث لتطبيقي "تيك توك" و"وي شات" في الولايات المتحدة من خلال متجر التطبيقات".

وعلق وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، على ذلك قائلا إن "الحظر سيضمن أمننا القومي ويحمي الأمريكيين من تهديدات الحزب الشيوعي الصيني".

وأدعى أن التطبيقات الصينية "تجمع بيانات واسعة وتخضع لتعاون إلزامي مع أجهزة الاستخبارات الصينية".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن السلطات الأمريكية لن تجبر المستخدمين الأمريكيين الحاليين على التوقف عن استخدام هذين التطبيقين، لكنها ستمنعهم من تثبيت التحديثات عليهما.

وقبل ذلك ذكرت "رويترز" أنه سيتعين على "غوغل" و"أبل" حذف التطبيقين الصينيين من أنظمتهما الأساسية المتوفرة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن مستخدمي التطبيقين في الولايات المتحدة لن يستطيعوا تثبيت التحديثات التي ستجري عليهما، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية ستتمكن من مواصلة العمل مع التطبيقين خارج الولايات المتحدة.

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