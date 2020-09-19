الخارجية : العراق حكومة وشعباً ومراجع دينية يتطلع لزيارة البابا التاريخيّة الى مدينة أور

2020/09/19 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزارة الخارجية :"ان العراق حُكُومةً وشعباً ومراجعنا الدينية ، يتطلع لزيارة البابا التاريخيّة اليه ومدينة أور مولد أبي الأنبياء إبراهيم -عليه السلام".وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان سفير العراق المُعتمَد لدى الفاتيكان رحمن فرحان العامريّ التقى سكرتير عامّ الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بييترو بارولين بمكتبه في سكرتاريّة دولة الفاتيكان ".وعبّر السفير عن بالغ سُرُوره للعمل سفيراً لجمهوريّة العراق لدى الفاتيكان، مُؤكّدًا حرصه على بذل قصارى جُهده لتطوير العلاقات بين العراق وحاضرة الفاتيكان لتحقيق الأهداف التي حملها خدمة للإنسان وحقوقه ولإشاعة ثقافة وقِيَم السلام ".وبيّنَ السفير أنّ ,العراق مُلتقى الديانات التي تتفق كلّها على احترام الإنسان، وكرامته، وإشاعة ثقافة وقِيَم السلام، مؤكدا إصرار الحُكُومة على إعادة النازحين، وتأهيل ضحايا داعش من النساء والأطفال ".من جانبه هنّأ الكاردينال بييترو بارولين السفير العامريّ على تقديم أوراق اعتماده، معربا عن استعداده للعمل مع السفير لتحقيق الأمن والسلام في العراق، مُبيّناً: أنّ الإرهاب ترك آثاراً سلبيّة ملموسة في العراق من بينها تدمير المناطق التي كانت تحت سيطرته، وتناقص اعداد المسيحيّين جراء الهجرة في السنوات الأخيرة من مليون ونصف إلى 300 ألف مسيحيّ ".وحول زيارة البابا فرنسيس المرتقبة ، قال السفير: " يتطلع العراق حُكُومةً وشعباً ومراجعنا الدينية بعد زيارة نيافتكم إلى العراق لزيارة قداسة البابا التاريخيّة إلى العراق ومدينة أور مولد أبي الأنبياء إبراهيم -عليه السلام" ، مُشدّداً على :" ان هذه الزيارة تُشكّل أولويّة مُهمّة؛ لأنّها ستمثل دعماً كبيراً للعراق، ودعماً خاصّاً للمسيحيّين في العراق"./انتهى2

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