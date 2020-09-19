مستشفى الحكيم العام في النجف يستقبل 25 طبيبا جديدا

2020/09/19 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا / اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف عن استقبال مستشفى الحكيم العام التابع لها، 25 طبيبا من التعيينات الجديدة التي تم انجاز معاملات تعيينهم وتوزيعهم على مستشفيات المحافظة.وقال مصدر في المستشفى :" تم توضيح آلية العمل في المستشفى وكيفية التعامل مع المنتسبين ومع المرضى ".يذكر ان دائرة صحة النجف الاشرف قد استقبلت مؤخرا 111 طبيبا من التعيينات الجدد وتم توزيعهم على مستشفيات المحافظة ،حسب الاحتياج ./انتهى

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