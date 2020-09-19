بيئة ديالى تنفذ حملة لكشف الترددات العالية الناجمة عن ابراج الاتصالات

2020/09/19 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / نفذت دائرة بيئة ديالى حملة للكشف عن الترددات العالية لابراج الاتصالات في المحافظة .وقال عبد الله الشمري مدير بيئة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الكوادر الفنية في المديرية شرعت بحملة واسعة للكشف عن الترددات العالية الناجمة عن ابراج الاتصالات في مدن ديالى استجابة لنداءات المواطنين ".واضاف :" ان الحملة تستخدم فيها اجهزة متخصصة لكشف الترددات العالية التي تؤدي الى اصابات سرطانية "، مبينا :" ان الفرق الفنية لم ترصد اي تردد خارج الاطار القانوني المسموح به "./انتهى

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