الكاظمي يوجه بمنع الفريق الركن جميل الشمري من السفر

2020/09/19 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارا بمنع الفريق الركن جميل الشمري من السفر قرار الكاظمي حسب منشور للناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء احمد الملا طلال على موقع تويتر جاء بعد حصول الشمري على إجازة مرضية لغرض العلاج خارج العراق وقال طلال في تغريدته “القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يوجه بإصدار قرار منع […]

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