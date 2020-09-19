الكاظمي يوجه بإصدار قرار منع سفر بحق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين

2020/09/19 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..منع رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الفريق الركن جميل الشمري، من السفر خارج العراق، بسبب تورطه بمقتل متظاهرين.وكان الشمري حصل على إجازة ’وهمية’ للعلاج خارج العراق.وقال أحمد ملا طلال الناطق باسم الكاظمي، إن “القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يوجه بإصدار قرار منع سفر بحق […]

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