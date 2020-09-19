الكاظمي يأمر بمنع سفر الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية

2020/09/19 | 22:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطى الكاظمي، بمنع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

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