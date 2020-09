غاريث بيل وريغلون يغادران ريال مدريد الى توتنهام على سبيل الاعارة لموسم واحد

2020/09/19 | 22:31 - المصدر: يس عراق

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، رسميا اليوم السبت، ضم ثنائي ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل على سبيل الإعارة لموسم واحد، والإسباني سيرجيو ريغيلون، بعقد نهائي لمدة 5 سنوات.

ويعود غاريث بيل إلى معقل ناديه اللندني “وايت هارت لين”، والدوري الإنجليزي الممتاز بعد سبع سنوات من انضمامه إلى ريال مدريد، في صفقة قياسية بلغت 86 مليون جنيه إسترليني، بعقد إعارة لموسم واحد.

وذكرت تقارير، أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني كراتب، وقيمة ضم النفاثة الويلزية بيل، البالغ من العمر 31 عاما، وسيرتدي الرقم (9).

كما أعلن النادي اللندني، ضم الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، وسيرتدي القميص رقم (3).

ورغم أن توتنهام، لم يعلن أي تفاصيل مادية بضم الإسباني، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، إلا أن تقارير ذكرت أنه انضم مقابل 30 مليون يورو.

ويحق لريال مدريد، استعادة اللاعب خلال أول عامين، مقابل 35، أو 40 مليون يورو.

وواصل توتنهام بالتالي تدعيم صفوفه، بعد التعاقد هذا الصيف مع كل من الدنماركي إيميلي هويبرج، والحارس جو هارت، والمدافع الإيرلندي مات دوهيرتي.

