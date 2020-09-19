2020/09/19 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يوجه بمنع سفر الفريق جميل الشمري لإتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين

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