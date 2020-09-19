برشلونة يهزم إلتشي ويتوج بطلاً لكأس جوان غامبر

2020/09/19 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} توج نادي برشلونة بطلا لكأس جوان غامبر، بعد الفوز على إلتشي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "كامب نو".





وسجل الهدف الوحيد، الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الثانية، بعد جملة مميزة، وعرضية حريرية من جوردي ألبا.

وشارك برشلونة بتشكيله الأساسي منذ البداية، ولعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على الجناح، مع تواجد غريزمان كمهاجم.

وظهر الوافد الجديد البوسني ميراليم بيانيتش لأول مرة مع برشلونة، حيث دخل بديلا للمخضرم سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 64.

ويستعد الفريق الكتالوني لبداية مشواره في الدوري الإسباني من الجولة الثالثة، بمواجهة فياريال على ملعب كامب نو يوم 27 سبتمبر الجاري.

وتقام البطولة عادة في شهر أغسطس، لكن مع الوضع الاستثنائي لوباء كورونا تقام هذا العام في شهر سبتمبر.

واعتاد برشلونة خوض كأس خوان غامبر ضد نادٍ تاريخي من خارج إسبانيا، لكن القيود المفروضة على السفر جعلت من الممكن اختيار اللعب ضد إلتشي، أحد نوادي فالنسيا.

ولعب برشلونة مباراتين وديتين سابقتين، ضد فريقين كتالونيين، ناستيك وجيرونا، تحت قيادة مدربه الجديد، الهولندي رونالد كومان، وحقق الفوز في كلاهما بنتيجة (3-1).

Mohameed

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