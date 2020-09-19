أزمة الديوانية تصدر 9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

2020/09/19 | 22:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت خلية الازمة في الديوانية، اليوم السبت، 9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وجاءت القرارات كالتالي: 1) تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجرا لجميع أيام الأسبوع.2) تخويل مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بتقدير نسبة دوام موظفيهم على ألا تقل عن ٥٠٪، بما يضمن تمشية وإنجاز معاملات المواطنين دون تزاحم، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين على حد سواء، وبخلاف ذلك يحاسب مدير الدائرة المقصر.3) التشديد على تطبيق الاجراءات الصحية الصادرة عن خلية الازمة في محافظة الديوانية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي الاحترازي والاجتماعي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأسواق والمحال التجارية والمولات.4) فتح المساجد والحسينيات لإداء الصلاة على ان يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد بين المصلين.5) دعوة الأوقاف السني والشيعي والصابئة المندائيين والديانات الأخرى الى توجيه خطباء وأئمة المساجد والحسينيات والمعابد لنشر الوعي الصحي والثقافي واهمية الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء في المحافظة خاصة خلال شهري محرم وصفر.6) التزام جميع الوحدات الإدارية التابعة الى المحافظة بجميع القرارات الصادرة عن خلية الازمة.7) حجز الاجهزة الأمنية للسيارات المخالفة للتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات او عدم الالتزام بالعدد المحدد في التعليمات الصادرة خلال الحظر الجزئي، ويعتبر سائق المركبة مسؤولا عن المخالفة سواء كانت حكومية او خصوصي.8) دعوة المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي الثقافي من خلال البرامج والتقارير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين اثناء إقامة الشعائر الحسينية في المواكب.9) فتح المتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد الاحترازي على ان تتابع الجهات الرقابية المخالفات وتحاسب وفق القانون.Mohameed

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